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"Батьківщина", як і БПП, приписує перемогу на виборах собі

Понеділок, 12 грудня 2016, 16:28

Партія "Батькіщина" наполягає, що перемогла на виборах в об'єднані громади 11 грудня.

Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції у понеділок.

"850 депутатів – це всі мандати, які розподілялися в 41 об'єднаній громаді. З них половина – 412 депутатів з 850 перемогли самовисуванням, а 50% – це 410 депутатів, яких висунули на конференціях. І ось тут я б хотіла сказати саме про цю партійну частину. Із 410 депутатів, які отримали мандати і висувалися від партій –128 кандидатів виграли ці мандати від партії "Батьківщина", – сказала Тимошенко.

"Це означає, що 32% депутатів, які йшли від партій – перемогли кандидати "Батьківщини". На другому місці з відставанням майже втричі – 49 депутатів отримав БПП. Те, що зараз розповсюджується якась некоректна інформація – це обман", – заявила Тимошенко.

Водночас вона нагадала, що другий етап виборів в об'єднаних громадах відбудеться 18 грудня.

Як повідомлялось, в понеділок у "БПП "Солідарність" заявили, що їхні кандидати здобули "впевнену перемогу" на місцевих виборах 11 грудня.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
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