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"Батькивщина", как и БПП, приписывает победу на выборах себе

Понедельник, 12 декабря 2016, 16:28

Партия "Батькищина" настаивает, что победила на выборах в объединенные громады 11 декабря.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в понедельник.

"850 депутатов – это все мандаты, которые распределялись в 41 объединенной громадне. Из них половина – 412 депутатов из 850 победили самовыдвижением, а 50% – это 410 депутатов, выдвинули на конференциях. И вот здесь я бы хотела сказать именно об этой партийной части. Из 410 депутатов, которые получили мандаты и выдвигались от партий –128 кандидатов выиграли эти мандаты от партии "Батькивщина", – сказала Тимошенко.

"Это означает, что 32% депутатов, которые шли от партий – победили кандидаты "Батькивщины". На втором месте с отставанием почти в три раза – 49 депутатов получил БПП. То, что сейчас распространяется, – какая-то неправильная информация, это обман", – заявила Тимошенко.

В то же время она напомнила, что второй этап выборов в объединенных громадах состоится 18 декабря.

Как сообщалось, в понедельник в "БПП "Солидарность" заявили, что их кандидаты одержали "уверенную победу" на местных выборах 11 декабря.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: виборы
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