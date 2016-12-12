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У Чернігові обвалився під'їзд гуртожитку, під завалами люди

Понеділок, 12 грудня 2016, 16:57
У Чернігові обвалився під'їзд гуртожитку, під завалами люди

У Чернігові близько 16:20 обрушився під'їзд чотириповерхового гуртожитку по вул. Попудренка, 16.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

"Попередньо, постраждало 7 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, під завалами знаходиться дві особи, одна з яких подає ознаки життя", - сказано у повідомленні.

 чотириповерховій житловій будівлі в кімнаті на четвертому поверсі стався вибух, без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони", - повідомляють рятувальники.

 
фото: ДСНС
 
Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Українська правда

Теми: Чернігіваварія
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