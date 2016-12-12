В Чернигове обрушился подъезд общежития, под завалами люди

В Чернигове около 16:20 обрушился подъезд четырехэтажного общежития по ул. Попудренко, 16.



Об этом сообщает пресс-служба ДСНС области.



"Предварительно, пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу. По предварительным данным, под завалами находится два человека, один из которых подает признаки жизни", - сказано в сообщении.



"В четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения внешней стены с фасадной стороны", - сообщают спасатели.

фото: ГСЧС

ФОТО: ГСЧС

Поисково-спасательные работы продолжаются.



Украинская правда