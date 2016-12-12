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В Чернигове обрушился подъезд общежития, под завалами люди

Понедельник, 12 декабря 2016, 16:57
В Чернигове обрушился подъезд общежития, под завалами люди

В Чернигове около 16:20 обрушился подъезд четырехэтажного общежития по ул. Попудренко, 16.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС области.

"Предварительно, пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу. По предварительным данным, под завалами находится два человека, один из которых подает признаки жизни", - сказано в сообщении.

"В четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения внешней стены с фасадной стороны", - сообщают спасатели.

 
фото: ГСЧС
 
ФОТО: ГСЧС

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Украинская правда

Темы: Черниговавария
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