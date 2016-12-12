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ГПУ завершила розслідування справи Єфремова: 5 підозр

Понеділок, 12 грудня 2016, 16:59

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови парламентської фракції 7-го скликання "Партія регіонів" народного депутата Олександра Єфремова.

Про це інформує у понеділок прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, Єфремову висунуто 5 підозр:

1) в організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Луганської обласної державної адміністрації з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

2) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

3) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

4) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

5) державній зраді ˗ тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі сторона захисту має право ознайомитися з усіма зібраними стороною обвинувачення матеріалами досудового розслідування, зазначили в ГПУ.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд в суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.

Єфремов наполягає, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує генпрокуратура.  

Українська правда

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Теми: ЄфремовГенпрокуратура
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