Нардеп Лабазюк: Що побив СБУшника, дізнався зі ЗМІ. Покажу відео

Народний депутат Сергій Лабазюк (Воля народу) запевняє, що не бив співробітника СБУ та обіцяє оприлюднити відео обшуків.

Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

Лабазюк зазначив, що вранці був у своїй громадській приймальні в місті Волочиськ Хмельницької області, яка розташована неподалік агрофірми.

За його словами, о 9 годині до приміщення приймальні підійшло двоє осіб, які представилися співробітниками СБУ. Вони повідомили, що мають рішення суду на вилучення документів у "Аграрної компанії 2004".

"Працівники приймальні чітко повідомили цим особам, що це - офіційна Громадська приймальня народного депутата, а не офіс аграрної компанії", - заявив Лабазюк.

Нардеп зазначив, що співробітники СБУ відмовилися показати свої посвідчення і зірвали вивіски з його приймальні.

"Далі хід подій був наступний: підрозділ Альфа", озброєний автоматами, увірвався та вибив двері моєї громадської приймальні. Силовики кидали працівників приймальні на підлогу, увірвалися в мій кабінет та почали здійснювати обшук і вилучення незрозумілої документації, все ламали і влаштували повний хаос", - заявив Лабазюк.

Про нібито побиття ним співробітника СБУ, як заявляє Лабазюк, він дізнався зі ЗМІ. "Пізніше зі ЗМІ я дізнався, що нібито побив працівника СБУ, який вже знаходиться в лікарні з травмами середнього ступеня важкості. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - зауважив нардеп.

За його словами, працівники приймальні одразу виїхали, "аби зустрітися з "псевдопотерпілим", однак, виявилося, що його взагалі не було під час штурму моєї громадської приймальні".

Він пообіцяв найближчим часом оприлюднити відео.

Після обшуків у громадській приймальні силовики провели обшуки у офісі "Аграрної компанії 2004", почесним президентом якої є Лабазюк.

У результаті, за словами Лабазюка, 4 співробітників компанії зазнали травм, вони вже звернулися до медичних закладів.

Також Лабазюк зазначив, що відбулися обшуки і в його приватному будинку.

"Такі дії силових відомств є неправомірними і вчинені з перевищенням службових повноважень та зловживанням владою. Сподіваюсь на об’єктивне розслідування цієї ситуації", - заявив Лабазюк.

Раніше СБУ заявила, що народний депутат України завдав тяжких ушкоджень співробітнику СБУ під час виконання ним службових обов’язків, внаслідок чого співробітника СБУ госпіталізовано із черепно-мозковою травмою.

Тетяна Кусок, УП