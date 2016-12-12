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Нардеп Лабазюк: Я из СМИ узнал об избиении СБУшника. Покажу видео

Понедельник, 12 декабря 2016, 17:16
Нардеп Лабазюк: Я из СМИ узнал об избиении СБУшника. Покажу видео

Народный депутат Сергей Лабазюк (Воля народа) заверяет, что не бил сотрудника СБУ и обещает обнародовать видео обысков.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

Лабазюк отметил, что утром был в своей общественной приемной в городе Волочиск Хмельницкой области, которая расположена возле агрофирмы.

По его словам, в 9 часов к помещению приемной пришли двое, которые представились сотрудниками СБУ. Они сообщили, что у них есть решение суда на выемку документов у "Аграрной компании 2004".

"Работники приемной четко сообщили этим людям, что это - официальная Общественная приемная народного депутата, а не офис аграрной компании", - заявил Лабазюк.

Нардеп отметил, что сотрудники СБУ отказались показать свои удостоверения и сорвали вывески с его приемной.

"Дальше ход событий был следующий: подразделение "Альфа", вооруженное автоматами, ворвалось и выбило двери моей общественной приемной. Силовики бросали работников приемной на пол, ворвались в мой кабинет и начали проводить обыск и изъятие непонятной документации, все ломали и устроили полный хаос", - заявил Лабазюк.

О якобы избиении им сотрудника СБУ, как заявляет Лабазюк, он узнал из СМИ. "Позже из СМИ я узнал, что якобы избил сотрудника СБУ, который уже находится в больнице с травмами средней степени тяжести. Эта информация абсолютно не соответствует действительности", - отметил нардеп.

По его словам, сотрудники приемной сразу выехали, чтобы встретиться с "псевдопотерпевшим", однако, оказалось, что его вообще не было во время штурма моей общественной приемной".

Он пообещал в ближайшее время обнародовать видео.

После обысков в общественной приемной силовики провели обыски в офисе "Аграрной компании 2004", почетным президентом которой является Лабазюк.

В результате, по словам Лабазюка, 4 сотрудников компании получили травмы, они уже обратились в медицинские учреждения.

Также Лабазюк отметил, что прошли обыски и в его частном доме.

"Такие действия силовых ведомств являются неправомерными и совершены с превышением служебных полномочий и злоупотреблением властью. Надеюсь на объективное расследование этой ситуации", - заявил Лабазюк.

Ранее СБУ заявила, что народный депутат Украины нанес тяжкие повреждение сотруднику СБУ во время выполнения им служебных обязанностей, в результате чего сотрудник СБУ госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Татьяна Кусок, УП

Темы: СБУ
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