Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Освобожденного из плена военного ВСУ задержали

Вторник, 13 декабря 2016, 01:27
СМИ: Освобожденного из плена военного ВСУ задержали

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Об этом сообщила его жена Маргарита Кушнирова, передает "Громадське".

По ее словам, за Безъязыковым пришли четыре человека в штатском, показали ордер на обыск, в котором значилось что он подозревается в сотрудничестве с боевиками "ДНР".

"Находясь в плену незаконного формирования самопровозглашенного "разведывательного управления ДНР" вступил в указанное формирование и исполнял обязанности заместителя начальника первого отдела агентурной разведки", - говорилось в ордере.

Из дома Безъязыкова изъяли технику: компьютеры, планшеты, карты памяти, фотоаппараты и мобильные телефоны.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, где ему предоставлен государственный адвокат.

13 декабря состоится суд по избранию меры пресечения. Сейчас его задержали на 72 часа.

Жена Безъязыкова убеждена, что ее муж не виновен.

"Да, ему предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился. Об этом знали все, он рассказал, когда вышел из плена", - сказала она.

Безъязыкова освободили из плена боевиков 5 июля 2016 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Вооруженные силы
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: