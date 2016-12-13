Посол Польщі не виключив російський слід в інциденті в Перемишлі

Ситуація в польському Перемишлі, де на "Марші орлят перемишльських і львівських" в суботу були чутні антиукраїнські гасла, є провокацією для внесення розбрату між поляками і українцями.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні Ян Пєкло у вівторок в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Це російська методика, щоб посварити поляків і українців", - сказав він.

"Насправді, пропутінській Росії не так просто побудувати проросійське лобі в Польщі, так само як і в Україні ... І в цій ситуації що можна зробити? Можна просто посварити поляків і українців", - пояснив Пекло.

Як повідомляли польські ЗМІ, 10 грудня в Перемишлі під час щорічного "Маршу орлят перемишльських і львівських" один з учасників колони, яка проходила повз Українського народного дому, вигукнув "Смерть українцям".

У той же час, посол України в Польщі Андрій Дещиця закликав не робити передчасних висновків на підставі даної події, оскільки реакція інших учасників акції на це гасло не ясна.

У той же час, за його словами, Україна звернулася до МЗС Польщі з вимогою розслідувати антиукраїнські гасла на суботньому марші і очікує оцінки правоохоронців за фактами розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Також відповідна нота була передана меру Перемишля, під чиїм патронатом проходила акція.