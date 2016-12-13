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Посол Польши не исключил российский след в инциденте в Перемышле

Вторник, 13 декабря 2016, 10:09

Ситуация в польском Перемышле, где на "Марше орлят перемышльских и львовских" в субботу были слышны антиукраинские лозунги, является провокацией для внесения раздора между поляками и украинцами.

Такое мнение высказал посол Польши в Украине Ян Пекло во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Это российская методика, чтобы поссорить поляков и украинцев", - сказал он.

"На самом деле, пропутинской России не так просто построить пророссийское лобби в Польше, так же как и в Украине... И в этой ситуации что можно сделать? Можно просто поссорить поляков и украинцев", - пояснил Пекло.

Как сообщали польские СМИ, 10 декабря в Перемышле во время ежегодного "Марша орлят перемышльских и львовских" один из участников колонны, которая проходила мимо Украинского народного дома, выкрикнул "Смерть украинцам".

В то же время, посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал не делать преждевременных выводов на основании данного события, поскольку реакция других участников акции на этот лозунг не ясна.

В то же время, по его словам, Украина обратилась в МИД Польши с требованием расследовать антиукраинские лозунги на субботнем марше и ожидает оценки правоохранителей по фактам разжигания межнациональной розни.

Также соответствующая нота была передана мэру Перемышля, под чьим патронатом проходила акция.

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