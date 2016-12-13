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На полігоні здетонувала міна: двоє солдатів отримали поранення

Вівторок, 13 грудня 2016, 10:55

Двоє військовослужбовців за контрактом отримали поранення і травми під час виконання занять з вогневої підготовки на полігоні в Житомирській області.

Про це повідомляє у вівторок військова прокуратура Житомирського гарнізону центрального регіону.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Попередньо встановлено, що в селі Тетерівка Житомирської області на військовому полігоні, за наказом командира, особовий склад десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин, проводив заняття з вогневої підготовки з виконанням стрільб з міномету, під час яких детонувала міна, що призвело до поранення та травмування двох старших солдатів.

Вказаних військовослужбовців було доставлено до Житомирського військового госпіталю, де їм встановили діагноз: струс головного мозку, численні поранення  обличчя. На даний час їх стан задовільний та вони перебувають в неврологічному та офтальмологічному відділеннях.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Досудове розслідування проводить військова прокуратура Житомирського гарнізону. 

Теми: армія
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