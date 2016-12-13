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На полигоне сдетонировала мина: два солдата ранены

Вторник, 13 декабря 2016, 10:55

Двое военнослужащих по контракту получили ранения и травмы при исполнении занятий по огневой подготовке на полигоне в Житомирской области.

Об этом сообщает во вторник военная прокуратура Житомирского гарнизона центрального региона.

Военная прокуратура начала уголовное производство.

Предварительно установлено, что в селе Тетеревка Житомирской области на военном полигоне, по приказу командира, личный состав десантно-штурмового батальона одной из воинских частей, проводил занятия по огневой подготовке с выполнением стрельб из миномета, во время которых сдетонировала мина, что привело к ранению и травмированию двух старших солдат.

Указанные военнослужащие были доставлены в Житомирский военный госпиталь, где им поставили диагноз: сотрясение головного мозга, многочисленные ранения лица. В настоящее время их состояние удовлетворительное и они находятся в неврологическом и офтальмологическом отделениях.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Досудебное расследование проводит военная прокуратура Житомирского гарнизона.

Темы: армия
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