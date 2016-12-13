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Навальний заявив, що балотуватиметься в президенти Росії

Вівторок, 13 грудня 2016, 11:49

Російський опозиційний політик Олексій Навальний балотуватиметься у президенти Росії у 2018 році.

Відео із такою заявою з'явилося на його офіційному каналі в YouTube у вівторок.

Навальний заявив, що "справжніх виборів не було в Росії з 1996 року, і це одна з причин нашого нинішнього стану".

"Ті, хто зараз у владі, перебувають там 17 років і вони перестали реагувати на будь-які зауваження. І Кремль і уряд стурбовані лише вирішення своїх власних питань", - сказав він.

За словами Навального, він готовий запропонувати "програму розвитку".

"Я готовий довести, що вона краща ніж те, що пропонує влада", - сказав Навальний.

Як відомо, наступні вибори президента РФ повинні відбутися у 2018 році. Відповідно до конституції РФ, нинішній президент Володимир Путін має право балотуватися на черговий термін.

Путін обіймає пост президента РФ з травня 2012 року. Перед цим він також був президентом у 2000-2008 роках.     

У вересні Путін заявив, що поки не вирішив, чи братиме участь у виборах 2018 року, але вважає, що майбутній лідер РФ повинен представляти більш молоде покоління.

Українська правда

Теми: Росіяпрезидентвибори
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