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Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты России

Вторник, 13 декабря 2016, 11:49

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный будет баллотироваться в президенты России в 2018 году.

Видео с таким заявлением появилось на его официальном канале в YouTube во вторник.

Навальный заявил, что "настоящих выборов не было в России с 1996 года, и это одна из причин нашего нынешнего состояния".

"Те, кто сейчас у власти, находятся там 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. И Кремль и правительство озабочены лишь решением своих собственных вопросов", - сказал он.

По словам Навального, он готов предложить "программу развития".

"Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть", - сказал Навальный.

Как известно, следующие выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. Согласно конституции РФ, нынешний президент Владимир Путин имеет право баллотироваться на очередной срок.

Путин занимает пост президента РФ с мая 2012 года. Перед этим он также был президентом в 2000-2008 годах.

В сентябре Путин заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах 2018 года, но считает, что будущий лидер РФ должен представлять более молодое поколение.

Украинская правда

Темы: Росcияпрезидентвиборы
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