Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернігові з бульдозерами розбирають завали гуртожитку

Вівторок, 13 грудня 2016, 15:20

У Чернігові продовжуються аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалу частини гуртожитку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Вказується, що всього розчищено та вивезено близько 430 метрів кубічних окремих елементів будівельних конструкцій.  

"На місці працює 8 вантажних самоскидів, 3 фронтальних навантажувачі. Загалом працює 78 чоловік та 22 одиниці техніки, з яких від ДСНС - 34 чоловіка особового складу та 8 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.

 
дснс

"Всього у будинку проживало 196 мешканців, 75 осіб відселено до готельно-туристичного комплексу "Придеснянський" Чернігівської ради, 10 осіб до готелю Федерації профспілкових організацій та 109 до родичів", - повідомляє ДСНС.

 
дснс

Як відомо, у Чернігові 12 грудня о 16:20 по вулиці Попудренка, 16 у чотириповерховому житловому будинку сталося обрушення плит перекриття з четвертого по перший поверхи (6 квартир) та руйнування фасадної стіни.

О 18:36 з-під завалів дістали підлітка, 1999 року народження.  О 22:15 з-під завалів підняли тіло загиблої жінки, 1991 року народження.

"Українська правда" у Threads

Теми: аваріяЧернігів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
аварія
Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО
Якщо аварія на ЗАЕС: на Запоріжжі провели навчання, близькі до реальності
Зіткнення поїздів в Індії: кількість загиблих зросла до 288
Останні новини
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
Усі новини...
Реклама: