В Чернигове с бульдозерами разбирают завалы общежития

В Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по разборке завалов части общежития.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДСЧС.



Указывается, что всего расчищено и вывезено около 430 кубических метров отдельных элементов строительных конструкций.



"На месте работает 8 грузовых самосвалов, 3 фронтальных погрузчика. В общем работает 78 человек и 22 единицы техники, из которых от ДСЧС – 34 человека личного состава и 8 единиц техники", - сказано в сообщении.



фото: ДСЧС

"Всего в доме проживало 196 жителей, 75 человек отселены в гостинично-туристический комплекс "Придеснянский" Черниговского совета, 10 человек в гостиницу Федерации профсоюзных организаций и 109 к родственникам", - сообщает ДСНС.



фото: ДСЧС

Как известно, в Чернигове 12 декабря в 16:20 по улице Попудренко, 16 в четырехэтажном жилом доме произошло обрушение плит перекрытия с четвертого по первый этажи (6 квартир) и разрушения фасадной стены.



В 18:36 из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения. В 22:15 из-под завалов подняли тело погибшей женщины, 1991 года рождения.

Украинская правда