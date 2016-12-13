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В Чернигове с бульдозерами разбирают завалы общежития

Вторник, 13 декабря 2016, 15:20

В Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по разборке завалов части общежития.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДСЧС.

Указывается, что всего расчищено и вывезено около 430 кубических метров отдельных элементов строительных конструкций.

"На месте работает 8 грузовых самосвалов, 3 фронтальных погрузчика. В общем работает 78 человек и 22 единицы техники, из которых от ДСЧС – 34 человека личного состава и 8 единиц техники", - сказано в сообщении.

 
фото: ДСЧС

"Всего в доме проживало 196 жителей, 75 человек отселены в гостинично-туристический комплекс "Придеснянский" Черниговского совета, 10 человек в гостиницу Федерации профсоюзных организаций и 109 к родственникам", - сообщает ДСНС.

 
фото: ДСЧС

Как известно, в Чернигове 12 декабря в 16:20 по улице Попудренко, 16 в четырехэтажном жилом доме произошло обрушение плит перекрытия с четвертого по первый этажи (6 квартир) и разрушения фасадной стены.

В 18:36 из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения. В 22:15 из-под завалов подняли тело погибшей женщины, 1991 года рождения.

Украинская правда

Темы: аварияЧернигов
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