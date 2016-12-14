Прем'єр: У всіх у печінках сидять реформи, які не завершуються

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує реального реформування системи освіти.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми 50 мільйонів інвестуємо у зміну навчальних програм… Ми витрачаємо мільярди – я б хотів, щоб ми витрачали їх на конкретного студента", – зазначив Гройсман.

За його словами, в Україні "найбільший дефіцит – дефіцит майбутнього".

"У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються", – заявив також прем’єр.

Олена Рощенко, УП