Премьер: У всех в печенках сидят реформы, которые не завершаются

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает реального реформирования системы образования.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Мы 50 миллионов инвестируем в изменение учебных программ… Мы тратим миллиарды – я бы хотел, чтобы мы тратили их на конкретного студента", – отметил Гройсман.

По его словам, в Украине "наибольший дефицит – дефицит будущего".

"У всех уже в печенках сидят реформы, которые начинаются и никогда не завершаются", – заявил также премьер.

Алена Рощенко, УП