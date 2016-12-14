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Премьер: У всех в печенках сидят реформы, которые не завершаются

Среда, 14 декабря 2016, 10:33

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает реального реформирования системы образования.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Мы 50 миллионов инвестируем в изменение учебных программ… Мы тратим миллиарды – я бы хотел, чтобы мы тратили их на конкретного студента", – отметил Гройсман.  

По его словам, в Украине "наибольший дефицит – дефицит будущего".

"У всех уже в печенках сидят реформы, которые начинаются и никогда не завершаются", – заявил также премьер.

Алена Рощенко, УП

Темы: образованиереформыГройсманКабинет министров
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