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Кутовий: пікет через "Укрспирт" влаштував організатор "Антимайдану"

Середа, 14 грудня 2016, 10:48

Міністр аграрної політики Тарас Кутовий стверджує, що "флешмоб" з пікетом Кабміну щодо начебто захисту прав працівників "Укрсприту" організували не профспілки, а корупціонери.

Про це він заявив під час засідання уряду в середу.

За його словами, профспілки повідомили у правоохоронні органи, що не мають до цієї акції відношення.

Кутовий заявив, що справжнім організатором є Олексій Чеботарьов, який підозрюється в організації "тітушок" під час Майдану і зараз переховується від слідства закордоном.

За словами міністра, справжньою причиною акції є виведення "Укрспирту" з тіні. Він заявив, що протягом останніх 4 місяців кількість працюючих заводів підприємства збільшилася з 12 до 20, а місячний прибуток зріс на 250 млн гривень, які "перейшли з чорної частини ринку в білу частину ринку".

"Фактично відбулася колосальна детінізація за цей короткий період, а це в грошах для держави відповідає приблизно 5-6 млрд гривень на рік, якщо ця ситуація стабілізується", – сказав міністр.

Він заявив, що раніше ці гроші осідали у кишенях Чеботарьова та людей, причетних до злочинної організації "Льошики".

Кутовий запевнив, що міністерство не буде здійснювати тиск на "Укрсприт" і підтримує його детінізацію та підготовку до приватизації.

"Поламати мене флешмобами буде дуже важко чи навіть неможливо", – сказав він.

У свою чергу прем'єр Володимир Гройсман заявив, що звернеться до силових органів з проханням перевірити діяльність злочинних організацій щодо отримання тіньових прибутків з "Укрспирту".

Як відомо, у середу організована група людей з плакатами пройшла ходою до МінАПК з плакатами про захист прав працівників спиртової галузі.

Раніше глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що приватизація ДП "Укрспирт" може відбутися до кінця 2016 року.

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявляв, що Україна зможе заробити від продажу ДП "Укрспирт" від 200 млн доларів до 400 млн доларів.

Чистий прибуток "Укрспирту" за 2015 рік склав 16 млн грн проти чистого збитку в понад 500 млн грн за 2014 рік.

У середині жовтня силовики затримали екс-головного бухгалтера "Укрспирту" за підозрою в розкраданні державних коштів.

Олег Шанковський, УП

Теми: Мінагрополітикикорупція
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