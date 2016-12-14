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Гройсман запропонував вінницькій активістці посаду

Середа, 14 грудня 2016, 12:41

Кабінет міністрів призначив уповноваженим уряду з питань прав людей із інвалідністю голову правління вінницької громадської організації "Гармонія" Раїсу Панасюк.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував їй цю позицію на засіданні.

Вінничанка поцікавилася, чим саме їй доведеться займатися.

"Спільно з Валерієм Михайловичем (Сушкевичем) працювати… вибивати з них всіх (міністрів – ред.) результат", – сказав прем’єр.  

"Я попробую", – відповіла Раїса Панасюк. – "Та ладно, ти впораєшся", – сказав Гройсман.

Члени уряду підтримали таку ініціативу.

Раїса Панасюк – голова правління вінницької ГО "Гармонія", яка допомагає людям із особливими потребами. Як і президент Національного паралімпійського комітету України Сушкевич, вона пересувається на візку.

Раїса Панасюк
Раїса Панасюк

Кабмін також ухвалив доопрацювати до 29 грудня план дій для вирішення проблем людей із інвалідністю у взаємодії з усіма міністерствами.

Сушкевич заявив, що міністр соцполітики і його команда склали план заходів на врахування зауважень ООН – але жодне інше міністерство не надіслало йому своїх пропозицій за ним. Тому він попросив не приймати цей план, а доопрацювати його.

За словами Сушкевича, інваліди претендують на те, щоб забезпечувалися передбачені конвенцією про права людини права для них, щоб ними займалося кожне міністерство, а не тільки Мінсоцполітики. Він наголосив, що інвалідам потрібна не лише пенсія, а й доступ до усіх громадських установ, до транспорту.  

Гройсман констатував, що немає дієвого механізму напрацювання рішень, відповідна рада не працює, – і запропонував створити окремий комітет.

"Створюємо зараз комітет – запрошуємо відповідні особи, ставимо конкретні завдання, вони їх опрацьовують – ми їх обговорюємо, вносимо в план дій, який виносимо на уряд – наприклад, останній в грудні. І приймаємо рішення. І в 1 січня входимо з конкретним планом дій, доводимо їх до кожного міністерства, далі комітет відслідковує – а ми раз на квартал заслуховуємо виконання завдань", – сказав прем’єр.

Сушкевич запропонував закріпити по міністерствах статті з конвенції про права людини і обрати методику оцінювання роботи міністерств. Він поскаржився, що міністри не приходять на зібрання щодо питань інвалідів.  

Гройсман сказав, що можуть приходити не міністри, а їхні профільні заступники. Але наголосив, що потрібні не егоїсти, – й попросив міністрів спитати у своїх заступників, "хто хоче від душі" займатися проблемами інвалідів, – щоб делегувати охочих.

"Не можна бути такими черствими. Це характеризує нас, ми люди чи не люди", – сказав прем’єр.

"До кінця тижня зберіть раду, наріжте завдання кожному міністерству – під особисту відповідальність міністрів... У п’ятницю збираєте, у четвер пропозиції по персональному складу… Буду чекати, що на 29 грудня ми план допрацьований вносимо узгоджений", – доручив він.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГройсманкадри
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