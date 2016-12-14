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Гройсман предложил винницкой активистке должность

Среда, 14 декабря 2016, 12:41

Кабинет министров назначил уполномоченным правительства по вопросам прав людей с инвалидностью главу правления винницкой общественной организации "Гармония" Раису Панасюк.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил ей эту позицию на заседании.

Винничанка поинтересовалась, чем именно ей придется заниматься.

"Совместно с Валерием Михайловичем (Сушкевичем) работать… выбивать из них всех (министров – ред.) результат", – сказал премьер.  

"Я попробую", – ответила Раиса Панасюк. – "Да ладно, ты справишься", – сказал Гройсман.

Члены правительства поддержали такую инициативу.

Раиса Панасюк – глава правления винницкой ОО "Гармония", которая помогает людям с особыми потребностями. Как и президент Национального паралимпийского комитета Украины Сушкевич, она передвигается на коляске.

Раиса Панасюк
Раиса Панасюк

Кабмин также решил доработать до 29 декабря план действий для решения проблем людей с инвалидностью во взаимодействии со всеми министерствами.

Сушкевич заявил, что министр соцполитики и его команда составили план мероприятий по учету замечаний ООН – но ни одно другое министерство не прислало ему своих предложений за ним. Поэтому он попросил не принимать этот план, а доработать его.

По словам Сушкевича, инвалиды претендуют на то, чтобы обеспечивались предусмотренные конвенцией о правах человека права для них, чтобы ими занималось каждое министерство, а не только Минсоцполитики. Он подчеркнул, что инвалидам нужна не только пенсия, но и доступ ко всем общественных учреждениям, к транспорту.  

Гройсман констатировал, что нет действенного механизма наработки решений, соответствующий совет не работает, – и предложил создать отдельный комитет.

"Создаем сейчас комитет – приглашаем соответствующих лиц, ставим конкретные задачи, они их отрабатывают – мы их обсуждаем, вносим в план действий, который выносим на правительство – например, последнее в декабре. И принимаем решение. И в 1 января входим с конкретным планом действий, доводим их до каждого министерства, дальше комитет отслеживает – а мы раз на квартал заслушиваем выполнение задач", – сказал премьер.

Сушкевич предложил закрепить по министерствам статьи из конвенции о правах человека и выбрать методику оценивания работы министерств. Он пожаловался, что министры не приходят на собрания по вопросам инвалидов.

Гройсман сказал, что могут приходить не министры, а их профильные заместители. Но подчеркнул, что нужны не эгоисты, – и попросил министров спросить у своих заместителей, "кто хочет от души" заниматься проблемами инвалидов, – чтобы делегировать желающих.

"Нельзя быть такими черствыми. Это характеризует нас, мы люди или не люди", – сказал премьер.

"До конца недели соберите совет, нарежьте задачи каждому министерству – под личную ответственность министров... В пятницу собираете, в четверг предложения по персональному составу… Буду ждать, что на 29 декабря мы план доработанный вносим согласованный", – поручил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Кабинет министровГройсманкадры
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