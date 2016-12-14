Справу про бійку Бойка і Ляшка забрала Генпрокуратура

Генеральна прокуратура витребувала кримінальне провадження про бійку голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрія Бойка і голови Радикальної партії Олега Ляшка.



Про це "Українським новинам" повідомив начальник Головного слідчого управління Національної поліції Олександр Вакуленко.



"Справу витребувала Генеральна прокуратура, і вона (знаходиться) у них", – сказав він.



За словами Вакуленка, кілька разів поліція викликала на допит Ляшка, однак той жодного разу не з'явився.



Як відомо, 14 листопада на погоджувальній раді парламенту під час виступу лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на нього двічі кидався з кулаками один з лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, про якого говорив Ляшко.



Після докору голови Верховної Ради Андрія Парубія Бойко залишив залу зборів. Вибачатися він не захотів.



У регламентному комітеті Верховної Ради заявили, що не будуть розбиратися з цим інцидентом.



Сутичку почала розслідувати поліція.