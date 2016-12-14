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Дело о драке Бойко и Ляшко забрала Генпрокуратура

Среда, 14 декабря 2016, 13:02

Генеральная прокуратура истребовала уголовное производство о драке председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко и председателя Радикальной партии Олегом Ляшко.

Об этом "Українським новинам" сообщил начальник Главного следственного управления Национальной полиции Александр Вакуленко.

"Дело истребовала Генеральная прокуратура, и оно (находится) у них", – сказал он.

По словам Вакуленко, несколько раз полиция вызывала на допрос Ляшко, однако тот ни разу не явился.

Как известно, 14 ноября на согласительном совете парламента во время выступления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на него дважды бросался с кулаками один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, о котором говорил Ляшко.

После укора главы Верховной Рады Андрея Парубия Бойко покинул зал собрания. Извиняться он не захотел.

В регламентном комитете Верховной Рады заявили, что не будут разбираться с этим инцидентом.

Потасовку начала расследовать полиция.

Темы: ГенпрокуратураБойкоЛяшко Олег
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