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Україна спитає, чому росіяни ведуть паралельні переговори в Мінську

Середа, 14 грудня 2016, 13:20

Українська сторона в Тристоронній контактній групі має намір поставити питання перед ОБСЄ та російською стороною про те, що представник Росії веде паралельні перемовини про звільнення заручників не в рамках групи.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники у тристоронній контактній групі у відповідь на те, чи є в гуманітарній підгрупі з російського боку людина на ім'я Андрій, яка зустрічалась з Савченко і ватажками бойовиків 7 грудня.

"Така людина у підгрупі є. Офіційний представник РФ у підгрупі – заступник міністра з надзвичайних ситуації Степанов. Але він давно не приїжджає, мабуть займається гумконвоями. А приїжджає Андрій, який себе називає представником МНС. Хоча потім стало очевидно, що він представник ФСБ", - сказав співрозмовник.

Він підтвердив, що 7 грудня (коли Савченко зустрічалась з ватажками бойовиків - УП) цей представник Росії на ім'я Андрій з'явився на засідання з півгодинним запізненням.

"А коли українська сторона оголосила пропозицію віддати 228 людей, про яких вони заявляли в обмін на негайне звільнення 42 людей, заявлених нею, цей Андрій підвівся і пішов із засідання. Тобто залишив офіційне засідання групи", - сказав співрозмовник.

Крім того, той самий росіянин Андрій під час обміну Володимира Жемчугова, з'явився на території України з боку окупованих територій, що є порушенням Українського законодавства, бо в'їзд на територію України має відбуватися лише через контрольовані ділянки кордону.  

Представник РФ у Мінській гуманітарній підгрупі Андрій, який за інфомарцією УП паралельно зустрічався з Савченко
Представник РФ у Мінській гуманітарній підгрупі Андрій, який за інфомарцією УП паралельно зустрічався з Савченко

"Українська сторона 21 грудня поставить питання до Гризлова ( представник РФ в тристоронній контактній групі) і до ОБСЄ про те, як вони ставляться до того, що російські представники ведуть паралельні переговори", - повідомив співрозмовник.

До тристоронньої контактної групи входять Україна, Росія і ОБСЄ, яка є модератором і обов'язковим учасником. Представники бойовиків ОРДО і ОРЛО є лише запрошеними і не є повноправними учасниками переговорів.

Як відомо, Савченко зустрічалася з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким 7 грудня. Вона повідомила, що зустріч відбувалася в присутності представника російської сторони в гуманітарній підгрупі Андрія. Савченко не могла згадати його прізвище.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМінські угодиДонбас
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