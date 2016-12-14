НАБУ показало, як Охендовському вручали підозру

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео вручання повідомлення про підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Відповідне відео з'явилося на каналі YouTube відомства.

Охендовському оголошують про підозру в отриманні хабарів у 2010 році (100 тисяч доларів) і у 2012 році (45 тисяч і 16 тисяч доларів).

Як відомо, про вручення підозри Охендовському у вівторок повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документами так званої "чорної бухгалтерії" підтверджуються чотири випадки отримання Охендовским готівкових коштів в офісі Партії регіонів у Києві на вул. Липській, 10, на загальну суму 16 734 долари США.

Крім того, як повідомив керівник САП, вивчення документів, які до НАБ України у червні передав колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак, показало ще два записи про можливе отримання Охендовським грошей у сумі 100 000 та 45 000 доларів США.

У середу Охендовський не з'явився на допит в НАБУ у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, допит перенесено.

Українська правда