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Богуслаєв каже, що прокуратура "заплуталась" у вертольотах для ЗСУ

Середа, 14 грудня 2016, 16:48

Народний депутат В'ячеслав Богуслаєв - президент і генеральний конструктор АТ "Мотор Січ" стверджує, що заява прокуратури про постачання Міноборони непридатних вертольотів – помилка.

Про це він заявив у середу, передає "Укрінформ".

"Військова прокуратура просто поки що не розібралася у тому, що вертольоти бувають різні. Наприклад, транспортно-десантні вертольоти, згідно з техзавданням, не можуть мати й не мають устаткування й технічних характеристик бойових вертольотів. Вони призначені для інших цілей: для перекидання бойової сили й саме цим характеристикам мають відповідати, і відповідають", - сказав Богуслаєв.

Водночас директор АТ "Мотор Січ" зі зв'язків з громадськістю Анатолій Малиш заявив, що підприємством у Міноборони у 2010 році було закуплено кілька вертольотів у неробочому стані, які були модернізовані у транспортно-десантні вертольоти.

"Їх модернізували: поміняли двигуни, поміняли устаткування й так далі - фактично зробили транспортно-десантні вертольоти, які саме в якості таких у 2014-2015 рр. і були поставлені Міноборони", - повідомив він.

Нагадаємо, військова прокуратура Південного регіону у середу повідомила що "посадовці Міноборони двічі закупили непридатні для бойових дій вертольоти".

Згідно із повідомлення, "у відповідність з держконтрактом, укладеним між ПАТ "Мотор Січ" і  Міністерством оборони України, для Збройних сил України закуплено вертольоти, які не придатні для використання у військових цілях. Більше того, за своїм технічним станом і устаткуванням вони не можуть виконувати завдання за призначенням".

У повідомленні військової прокуратури також зазначається, що "ці ж вертольоти були реалізовані Міноборони України цьому підприємству в 2010 році, як військове майно, не придатне до використання". І вказується, що "посадовцями військової частини ці вертольоти були прийняті й поставлені у штат частини".

За інформацією військової прокуратури, таким чином державі було нанесено збитків на суму около 12,7 млн грн

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяМіноборонипрокуратура
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