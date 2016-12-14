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Богуслаев говорит, что прокуратура "запуталась" в вертолетах для ВСУ

Среда, 14 декабря 2016, 16:48

Народный депутат Вячеслав Богуслаев – президент и генеральный конструктор АО "Мотор Сич" утверждает, что заявление прокуратуры о поставках Минобороны непригодных вертолетов – ошибка.

Об этом он заявил в среду, передает "Укринформ".

"Военная прокуратура просто пока не разобралась в том, что вертолеты бывают разные. Например, транспортно-десантные вертолеты, согласно техзаданию, не могут иметь и не имеют оборудования и технических характеристик боевых вертолетов. Они предназначены для других целей: для переброски боевой силы и именно этим характеристикам должны соответствовать, и отвечают", - сказал Богуслаев.

В то же время директор АО "Мотор Сич" по связям с общественностью Анатолий Малыш заявил, что предприятием в Минобороны в 2010 году было закуплено несколько вертолетов в нерабочем состоянии, которые были модернизированы в транспортно-десантные вертолеты.

"Их модернизировали: поменяли двигатели, поменяли оборудование и так далее – фактически сделали транспортно-десантные вертолеты, которые именно в качестве таковых в 2014-2015 гг. И были поставлены Минобороны", - сообщил он.

Напомним, военная прокуратура Южного региона в среду сообщила, что "должностные лица Минобороны дважды закупили непригодные для боевых действий вертолеты".

Согласно сообщению, "в соответствии с госконтрактом, заключенным между ОАО "Мотор Сич" и Министерством обороны Украины, для Вооруженных сил Украины закуплено вертолеты, которые не пригодны для использования в военных целях. Более того, по своему техническому состоянию и оборудованием они не могут выполнять задачи по назначению ".

В сообщении военной прокуратуры также отмечается, что "эти же вертолеты были реализованы Минобороны Украины этому предприятию в 2010 году, как военное имущество, не пригодно к использованию". И указывается, что "должностными лицами воинской части эти вертолеты были приняты и поставлены в штат части".

По информации военной прокуратуры, таким образом государству был нанесен ущерб на сумму около 12,7 млн грн.

Темы: армияМинобороныпрокуратура
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