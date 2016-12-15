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Румунія посилить військову присутність у Чорному морі через дії Росії

Четвер, 15 грудня 2016, 05:00

У відповідь на посилення військових позицій Росії в регіоні Чорного моря Румунія планує збільшити з 2017 року оборонний бюджет до 2% від ВВП, а також посилити свій оборонний потенціал чорноморської акваторії.

Про це заявив міністр оборони Румунії Міхня Моток, повідомляє "Укрінформ".

"Росія істотно зміцнила свої позиції в регіоні Чорного моря, а Румунія не може залишатися байдужою до цього фактору", - підкреслив він.

Щодо майбутнього з 2017 року збільшення оборонного бюджету країни до 2% від ВВП Моток підкреслив, що "Румунія лише зміцнює свою обороноздатність і ні в якому разі не має на меті включитися в чергову гонку озброєнь".

Він також висловив надію, що в довгостроковій перспективі ситуація в регіоні покращає.

Теми: РумуніяРосія
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