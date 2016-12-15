Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния усилит военное присутствие в Черном море из-за действий России

Четверг, 15 декабря 2016, 05:00

В ответ на усиление военных позиций России в регионе Черного моря Румыния планирует увеличить с 2017 года оборонный бюджет до 2% от ВВП, а также усилить свой оборонный потенциал черноморской акватории.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михня Моток, сообщает "Укринформ".

"Россия существенно укрепила свои позиции в регионе Черного моря, а Румыния не может оставаться равнодушной к этому фактору", - подчеркнул он.

Относительно будущего с 2017 года увеличения оборонного бюджета страны до 2% от ВВП Моток подчеркнул, что "Румыния лишь укрепляет свою обороноспособность и ни в коем случае не имеет целью включиться в очередную гонку вооружений".

Он также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе ситуация в регионе улучшится.          

Темы: РумынияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Румыния
"Горшок с сокровищами": в Румынии нашли тысячи средневековых монет
Правительство смягчило запрет на экспорт сахара: разрешило продавать в Румынию
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Последние новости
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: