Суд відхилив скаргу на арешт Сущенка

Московський міський суд залишив в силі продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії в шпигунстві.



Про це повідомляє в четвер у Твіттері адвокат українця Марк Фейгін.



"Мосміськсуд відхилив скаргу на арешт Романа Сущенка", – написав він.

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Романа Сущенко. — Mark Feygin (@mark_feygin) 15 грудня 2016 р.

Засідання суду 15 грудня було закритим.

Як відомо, 28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенку, якого безпідставно затримали в Росії та звинувачують у шпигунстві.

Кореспондент "Укрінформу" залишатиметься за ґратами як мінімум до 30 січня 2017 року.

Україна вимагає від влади Росії звільнити Сущенка.

Українська правда