Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС вимагає звільнити Сущенка. Журналіста доставили до суду

Четвер, 15 грудня 2016, 08:49
МЗС вимагає звільнити Сущенка. Журналіста доставили до суду

Україна вимагає від влади Росії звільнити українського журналіста Романа Сущенка.

Про це написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.

"Вимагаємо звільнення незаконно утримуваного журналіста Сущенка, заручника агресивної політики РФ", – заявила вона.

Вранці 15 грудня Московський міський суд розглядатиме скаргу на рішення Лефортовського суду про продовження арешту Сущенка. Журналіста вже доставили до суду.   

Як відомо, 2 жовтня 2016 року паризького кореспондента агенції "Укрінформ" Романа Сущенка, який­ прибув до Росії у приватних справах, затримали у Москві й звинуватили у шпигунстві.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

В українському Головному управлінні розвідки називають брехнею заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником ГУР Міністерства оборони України.

В "Укрінформі" називають неправомірними затримання й звинувачення у "шпигунстві" на адресу Романа Сущенка – журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу.

1 жовтня  Лефортовський суд Москви заарештував Сущенка на 2 місяці.

З вимогою звільнити українця виступила низка міжнародних інституцій, зокрема "Репортери без кордонів" та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: політв'язніРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: