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Петренко: Жодної копійки вкрадених Януковичем грошей не повернули

Четвер, 15 грудня 2016, 10:38

Досі жодна копійка з багатомільярдних активів, які вивели з України за президентства Віктора Януковича, не повернута до держбюджету.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час ІІІ Міжнародної конференції з повернення активів у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"За оцінками різних експертів, з України було виведено 30-40 млрд доларів за неповні 4 роки правління Януковича. Можу констатувати, що станом на сьогодні жодна копійка з цих коштів не повернута українському народові й українському бюджету", - сказав Петренко.

Він нагадав, що українською владою на банківських рахунках заарештовано 1,5 млрд доларів з активів Януковича, проте ці гроші неможливо направити до бюджету через відсутність законодавства про цивільну спецконфіскацію.

За словами Петренка, Верховна Рада вже 12 разів "провалювала" відповідні законопроекти.

У цьому зв'язку міністр наголосив, що дуже важко просити міжнародних партнерів повернути вкрадені Януковичем і його найближчим оточенням активи, коли сама Україна не може цього зробити.

Як відомо, 8 грудня Верховна Рада відмовилася прийняти у першому читанні урядовий законопроект про повернення незаконно набутих коштів та майна, який мав дозволити повернути гроші та майно представників попередньої влади.

Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМін'юстгроші
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