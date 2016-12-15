У РФ стверджують, що в анексованому Криму знешкодили терористів

Повноважний представник президента РФ у Південному федеральному окрузі Володимир Устинов заявив, що в анексованому Криму й у Ростовській області РФ нібито запобігли терактам.

Про це він сказав на засідання ради при повноважному представникові президента РФ за участю глав регіонів півдня Росії, повідомляє ТАСС.

"У Ростовській області, у Республіці Крим останнім часом було відвернуто терористичні акти, спрямовані на об'єкти з масовим перебуванням людей, об'єкти життєзабезпечення й військової інфраструктури. Осіб, які їх готували, затримано й знешкоджено", – заявив Устинов.

"Аналіз ситуації у сфері протидії тероризму й екстремізму, громадській безпеці, оцінка подій останнього часу в деяких регіонах округу свідчить про наявність низки проблемних питань, які вимагають вживання додаткових заходів реагування, як із боку правоохоронних органів, так і органів виконавчої влади", – додав він.

При цьому Устинов додав, що обстановка на території Південного федерального округу Російської Федерації стабільна.

За його словами, правоохоронні органи стали активніше проводити заходи щодо виявлення й зупинення екстремістських проявів, у тому числі в інтернеті.

Раніше окупанти заявляли, що в 2017 році у Джанкої розгорнуть російський парашутно-десантний полк.