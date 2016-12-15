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В РФ утверждают, что в аннексированном Крыму обезвредили террористов

Четверг, 15 декабря 2016, 12:03

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что в аннексированном Крыму и в Ростовской области РФ якобы предотвратили теракты.

Об этом он сказал на заседания совета при полпреде президента РФ с участием глав регионов юга России, сообщает ТАСС.

"В Ростовской области, в Республике Крым в последнее время были предотвращены террористические акты, направленные на объекты с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры. Лица, которые их готовили, задержаны и обезврежены", – заявил Устинов.

"Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму, общественной безопасности, оценка событий последнего времени в некоторых регионах округа свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, требующих принятия дополнительных мер реагирования, как со стороны правоохранительных органов, так и органов исполнительной власти", – добавил он.

При этом Устинов добавил, что обстановка на территории Южного федерального округа Российской Федерации стабильна.

По его словам, правоохранительные органы стали активнее проводить мероприятия по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, в том числе в интернете.

Ранее оккупанты заявляли, что в 2017 году в Джанкое развернут россиский парашютно-десантный полк.

Темы: КрымтерроризмРосcия
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