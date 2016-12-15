Скандального радника Путіна Глазьєва позбавили звання академіка НАНУ

Національна академія наук України позбавила скандального радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва звання академіка.

Відповідне рішення було прийнято на загальних зборах НАНУ 14 грудня, повідомляють "Українські Новини".

Рішення було прийнято абсолютною більшістю голосів.

29 вересня загальні збори відділення економіки НАНУ прийняли рішення про позбавлення Глазьєва статусу іноземного члена Академії. Тоді ж очікувалося, що НАНУ забере у Глазьєва це звання лише в квітні 2017 року.

Глазьєв є іноземним членом НАН України з 2009 року.

У серпні Кабмін просив НАНУ позбавити Глазьєва звання академіка. Також 22 серпня Генеральна прокуратура повідомила про підозру 18 чиновникам Росії в причетності до посягання на територіальну цілісність України, серед яких був Глазьєв.

У жовтні Печерський районного суду Києва дозволив почати заочне розслідування проти Глазьєва.

Глазьєв відомий своїми різкими і скандальними заявами на адресу України та її влади.