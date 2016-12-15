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Скандального советника Путина Глазьева лишили звания академика НАНУ

Четверг, 15 декабря 2016, 12:11

Национальная академия наук Украины лишила скандального советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева звания академика.

Соответствующее решение было принято на общем собрании НАНУ 14 декабря, сообщают Українські Новини.

Решение было принято абсолютным большинством голосов.

29 сентября общее собрание отделения экономики НАНУ приняло решение о лишении Глазьева статуса иностранного члена Академии. Тогда же ожидалось, что НАНУ заберет у Глазьева это звание лишь в апреле 2017 года.

Глазьев является иностранным членом НАН Украины с 2009 года.

В августе Кабмин просил НАНУ лишить Глазьева звания академика. Также 22 августа Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 18 чиновникам России в причастности к посягательству на территориальную целостность Украины, среди которых был Глазьев.

В октябре Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное расследование против Глазьева.

Глазьев известен своими резкими и скандальными заявлениями в адрес Украины и ее власти.

Темы: ПутинРосcия
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