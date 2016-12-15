Amnesty International навела факти переслідувань кримських татар Росією

Amnesty International заявляє, що кримськотатарська спільнота систематично переслідується російською владою після окупації Криму.

Про це йдеться у доповіді організації "Крим у пітьмі: придушення незгоди", опублікованій 15 грудня.

"Будучи найбільш помітною та згуртованою групою в Криму, яка протистоїть російській окупації, кримськотатарська спільнота стала мішенню для де-факто місцевої і російської влади, спрямованих на придушення інакомислення і забезпечення підтримки анексії в Криму", — заявив у доповіді директор Amnesty International по Європі та Центральній Азії, Джон Дальхізен.

Вказується, що включення Криму в російське правове поле, що стало порушенням міжнародного права, дозволило "владі" розпочати переслідування ключових фігур кримськотатарської спільноти за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та інших злочинах.

Водночас зазначається, що представницький орган кримських татар, Меджліс, був "свавільно заборонений як "екстремістська організація" участь у будь-яких пов’язаних з нею заходах тепер вважається злочином".

"Всі обмеження, накладені на діяльність Меджлісу, повинні бути зняті, а кримінальні переслідування, що використовуються аби натиснути на його членів, а також інших, хто мирно виступає проти російської окупації і анексії, слід припинити", - заявив Дальхізен.

В доповіді також згадано про переслідування глави Меджлісу Рефата Чубарова і його заступників Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

"Інший кримськотатарський активіст Ервін Ібрагімов зник 24 травня 2016. Він був членом організації, яка захищала права кримських татар та їх культурну спадщину після анексії Криму. Незадовго до того як він зник безвісти, він сказав друзям, що за ним стежать. Його місцезнаходження досі невідоме", - сказано у доповіді.

"Росія також використовує своє антитерористичне законодавство проти кримських татар. Дев’ятнадцять осіб, у тому числі правозахисник Емір-Усейн Куку, були заарештовані за звинуваченням в участі у забороненій на території Росії терорестичній організації "Хізб ут-Тахрір", - заявляє організація.

Amnesty International вважає, що звинувачення, висунуті проти нього та, вірогідно, проти інших, є необґрунтованими.

У доповіді робиться висновок, що всі епізоди із переслідуванням кримських татар свідчать про нетерпимість російських посадовців до будь-якого інакомислення, яке ставить під сумнів їх владу в Криму.

Українська правда