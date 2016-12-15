Охендовский вышел с допроса "готовым к сотрудничеству"

Глава ЦИК Михаил Охендовский готов сотрудничать со следствием.



Об этом он заявил в четверг, выйдя после допроса в НАБУ.



"Я заинтересован в сотрудничестве со следствием с единственной целью – доказать свою непричастность к любым уголовным преступлениям", - сказал он.



Охендовский рассказал, что с детективами установилась "нормальное сотрудничество" и он готов прийти на следующий допрос, когда попросят в НАБУ.



Он также заявил, что "имел все основания заявить ходатайство о прекращении производства".



Допрос длился около 4 часов.



Как известно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00.



Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.



Украинская правда