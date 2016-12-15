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Охендовский вышел с допроса "готовым к сотрудничеству"

Четверг, 15 декабря 2016, 17:04

Глава ЦИК Михаил Охендовский готов сотрудничать со следствием.

Об этом он заявил в четверг, выйдя после допроса в НАБУ.

"Я заинтересован в сотрудничестве со следствием с единственной целью – доказать свою непричастность к любым уголовным преступлениям", - сказал он.

Охендовский рассказал, что с детективами установилась "нормальное сотрудничество" и он готов прийти на следующий допрос, когда попросят в НАБУ.

Он также заявил, что "имел все основания заявить ходатайство о прекращении производства".

Допрос длился около 4 часов.

Как известно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00.

Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Украинская правда

Темы: ЦИКНАБУ
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