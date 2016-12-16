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ЄС має намір дотримуватися угод з Туреччиною щодо біженців

П'ятниця, 16 грудня 2016, 00:54

Учасники саміту ЄС підтвердили, що готові дотримуватися угод з Анкарою щодо питань біженців.

Про це за результатами саміту ЄС, що пройшов 15 грудня в Брюсселі, пише DW.com.

Разом з тим ЄС має намір до середини 2017 року вирішити питання щодо розподілу біженців по своїх країнах-членах. З 1 січня протягом півроку в ЄС головуватиме Мальта, і під її керівництвом буде зроблена спроба досягти згоди з цього питання.

Після цього може постати питання про реформу права на притулок. На даний момент в ЄС головує Словаччина, яка сама виступає проти обов'язкового прийому біженців.

Договір між Брюсселем і Анкарою має на увазі, що всі біженці, які нелегально прибули морським шляхом до берегів Греції, повинні бути відправлені назад до Туреччини.

Відповідно до нього, ЄС взяв на себе зобов'язання приймати в обмін на кожного нелегального мігранта по одному легальному сирійському біженцю з турецької території.

Крім того, Брюссель погодився надати Анкарі 6 млрд євро - ця сума повинна піти на потреби біженців. Також було обіцяно спрощення візового режиму для турецьких громадян і інтенсифікація переговорів щодо вступу Туреччини в Євросоюз.

Однак у вівторок, 13 грудня, Австрія заблокувала прийняття будь-яких політичних заяв під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу про продовження переговорів про членство Туреччини в ЄС.

Теми: ЄСТуреччинабіженці
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