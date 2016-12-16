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ЕС намерен придерживаться соглашений с Турцией по беженцам

Пятница, 16 декабря 2016, 00:54

Участники саммита ЕС подтвердили, что готовы придерживаться соглашений с Анкарой по беженцам.

Об этом по результатам саммита ЕС, прошедшего 15 декабря в Брюсселе, пишет DW.com.

Вместе с тем ЕС намерен до середины 2017 года решить вопрос по распределению беженцев по своим странам-членам. С 1 января в течение полугода в ЕС будет председательствовать Мальта, и под ее руководством будет предпринята попытка достичь согласия по этому вопросу.

После этого может встать вопрос о реформе права на убежище. В данный момент в ЕС председательствует Словакия, которая сама выступает против обязательного приема беженцев.

Договор между Брюсселем и Анкарой подразумевает, что все нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции беженцы должны быть отправлены обратно в Турцию.

В соответствии с ним, ЕС взял на себя обязательство принимать в обмен на каждого нелегального мигранта по одному легальному сирийскому беженцу с турецкой территории.

Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро - эта сумма должна пойти на нужды беженцев. Также было обещано упрощение визового режима для турецких граждан и интенсификация переговоров по вступлению Турции в Евросоюз.

Однако во вторник, 13 декабря, Австрия заблокировала принятие любых политических заявлений во время встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза о продолжении переговоров о членстве Турции в ЕС.

Темы: ЕСТурциябеженцы
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