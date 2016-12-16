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ФБР: українські політики не хочуть свідчити проти Януковича

П'ятниця, 16 грудня 2016, 04:42
ФБР: українські політики не хочуть свідчити проти Януковича

Найбільша проблема у розслідуванні справи Януковича – це свідки.

Про це заявила спеціальний агент Федерального бюро розслідування США Карен Грінвей, пише Радіо Свобода.

Грінвей протягом 18 місяців розслідує справу стосовно повернення грошей, виведених з України. Вона повідомила, що за цей час її команда зібрала і передала до ГПУ низку доказів. При цьому тривалий час агенти не могли налагодити комунікацію із українськими правоохоронцями, втім, зараз, каже вона, спільну мову знайшли.

За словами Грінвей, найбільша проблема у справі – брак свідків: українські політики не хочуть розповідати, як працювали схеми Януковича.

"Ми працюємо, ми розраховуємо і на вашу співпрацю, нам потрібні документи, нам потрібні свідки. Наголошу, що найбільша проблема в справі Януковича – це свідки, ніхто не готовий дати показання. І сказати, що так, я був присутній, коли формувалася ця схема", – зазначила агент.

Як відомо, 8 грудня Верховна Рада відмовилася прийняти у першому читанні урядовий законопроект про повернення незаконно набутих коштів та майна, який мав дозволити повернути гроші та майно представників попередньої влади.

Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, 14 грудня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і доставку його до суду.

Теми: Януковичгроші
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