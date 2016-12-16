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ФБР: украинские политики не хотят свидетельствовать против Януковича

Пятница, 16 декабря 2016, 04:42
ФБР: украинские политики не хотят свидетельствовать против Януковича

Об этом заявила специальный агент Федерального бюро расследования США Карен Гринуэй, пишет Радио Свобода.

Гринуэй в течение 18 месяцев расследует дело о возвращении денег, выведенных из Украины. Она сообщила, что за это время ее команда собрала и передала в ГПУ ряд доказательств. При этом долгое время агенты не могли наладить коммуникацию с украинскими правоохранителями, впрочем, сейчас, говорит она, общий язык нашли.

По словам Гринуэй, самая большая проблема в деле - отсутствие свидетелей: украинские политики не хотят рассказывать, как работали схемы Януковича.

"Мы работаем, мы рассчитываем и на ваше сотрудничество, нам нужны документы, нам нужны свидетели. Отмечу, что самая большая проблема в деле Януковича - это свидетели, никто не готов дать показания. И сказать, что да, я присутствовал, когда формировалась эта схема", - отметила агент.

Как известно, 8 декабря Верховная Рада отказалась принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей предыдущей власти.

Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Как сообщалось, 14 декабря Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и доставку его в суд.

Темы: Януковичденьги
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