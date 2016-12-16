Громадськість підтримала вимогу до Порошенка щодо нових судів

13 громадських організацій і 30 представників громадськості підтримали вимогу до президента Петра Порошенка щодо термінового створення повноцінної системи незалежних антикорупційних судів в Україні.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті zanas.org.ua.

"Ми підтримуємо ініціативу щодо створення системи антикорупційних судів, як один з можливих дієвих інструментів боротьби з корупцією, що запропонований групою лідерів громадської думки", - сказано у заяві.

"Без появи незалежного антикорупційного суду боротьба з високопосадовими хабарниками та розкрадачами не може завершитися перемогою. Фахові слідчі дії мають логічно втілюватись у справедливі судові рішення", - заявили підписанти.

Вказується, що формування такої системи має "розпочатися негайно, а конкурсна комісія — створена за прозорими правилами".

Серед організацій, які долучилися до ініціативи РПР, Міжнародний фонд "Відродження", Центр Протидії Корупції, Фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та інші.

Серед підписантів також екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус,

директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький, виконавчий директор Центру UA Інна Борзило, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, член ради РПР Микола Виговський, Виконавчий директор VoxUkrain Борис Давиденко, співголова стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України, співзасновник ЦЕС, України Іван Міклош, головний редактор Української правди Севгіль Мусаєва-Боровик та інші.

Як відомо, 14 грудня лідери думок попросили президента Петра Порошенка терміново створити повноцінну систему незалежних антикорупційних судів в Україні.

Відповідне звернення підписали патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Верховний архиєпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук), лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, акторка Ада Роговцева і письменник Сергій Жадан.