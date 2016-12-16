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Общественность поддержала требование к Порошенко относительно новых судов

Пятница, 16 декабря 2016, 15:12

13 общественных организаций и 30 представителей общественности поддержали требование к президенту Петру Порошенку относительно срочного создания полноценной системы независимых антикоррупционных судов в Украине.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте zanas.org.ua.

"Мы поддерживаем инициативу по созданию системы антикоррупционных судов, как один из возможных действенных инструментов борьбы с коррупцией, предложенный группой лидеров общественного мнения", - сказано в заявлении.

"Без появления независимого антикоррупционного суда борьба с высокопоставленными взяточниками и расхитителями не может завершиться победой. Профессиональные следственные действия имеют логически воплощаться в справедливые судебные решения", - заявили подписанты.

Указывается, что формирование такой системы должно "начаться немедленно, а конкурсная комиссия – создана по прозрачным правилам".

Среди организаций, которые присоединились к инициативе РПР, Международный фонд "Возрождение", Центр Противодействия Коррупции, Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива, Институт экономических исследований и политических консультаций и другие.

Среди подписантов также экс-министр экономического развития и торговли Абромавичюс, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, исполнительный директор Международного фонда "Видродження" Евгений Быстрицкий, исполнительный директор Центра UA Инна Борзило, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, член совета РПР Николай Выговский, исполнительный директор VoxUkrain Борис Давиденко, сопредседатель стратегической группы советников при Кабинете министров Украины, соучредитель ЦЭС, Украины Иван Миклош, главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева-Боровик и другие.

Как известно, 14 декабря лидеры мнений попросили президента Петра Порошенко срочно создать полноценную систему независимых антикоррупционных судов в Украине.

Соответствующее обращение подписали патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, актриса Ада Роговцева и Сергей Жадан.

Украинская правда

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Темы: Порошенкокоррупция
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