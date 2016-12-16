Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича вимагають у САП справу проти Луценка

П'ятниця, 16 грудня 2016, 15:18

Адвокати АО "Aver Lex", які представляють інтереси Віктора Януковича, ініціюють порушення справи проти генерального прокурора Юрія Луценка та прокурора Головної військової прокуратури Руслана Кравченка.

Адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко звинувачують їх у службовій підробці й порушенні права на захист за попередньою змовою (ст.ст. 27, 366, 374 КК України). 

Відповідну заяву юристи подали до Генеральної прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України 16 грудня.

Адвокати стверджують, що Луценко і Кравченко надали до Печерського районного суду Києва завідомо неправдиві відомості, керуючись якими суд постановив затримати колишнього президента-утікача Януковича.

"Юрій Луценко та Руслан Кравченко для отримання незаконного дозволу на затримання Віктора Януковича вступили у злочинну змову і приховали від суду інформацію, яка мала істотне значення. Розуміючи, що адвокати у судовому засіданні спростують їхні доводи, вони вирішили проігнорувати вимоги закону та не повідомляти нам про розгляд цього питання у суді", – заявляє Сердюк.

За його словами, представники ГПУ не поінформували про подачу адвокатом Януковича підтверджень поважності причин неявки його клієнта на допити, про повернення Луценку повідомлення про підозру та повісток як неналежно вручених та про офіційне запрошення прокурорів для проведення всіх необхідних слідчих дій за участю Януковича за його місцем проживання у порядку міжнародної правової допомоги.

Адвокати обурюються, що Генпрокуратура заявила клопотання до слідчих органів Росії про проведення допиту Януковича он-лайн, але наполягала, що екс-президента переховується від органів досудового розслідування.

За твердженням Сердюка, такими діями завдано шкоду як особистим правам і свободам Януковича, так і "інтересам держави в цілому". 

"Генеральна прокуратура формує незаконну практику притягнення громадян України до кримінальної відповідальності через механізм заочного засудження шляхом фальсифікації документів і грубого порушення процедур, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – заявив адвокат.

Напередодні він заявив, що адвокати будуть оскаржувати рішення  Печерського суду, який підтримав клопотання ГПУ про надання дозволу на затримання Януковича, у всіх судах аж до Європейського суду у справах людини.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЯнуковичЛуценкоГенпрокуратурасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: