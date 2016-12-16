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Адвокаты Януковича требуют от САП дела против Луценко

Пятница, 16 декабря 2016, 15:18

Адвокаты АО "Aver Lex", представляющие интересы Виктора Януковича, инициируют нарушение дела против генерального прокурора Юрия Луценко и прокурора Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.

Адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко обвиняют их в служебной подделке и нарушении права на защиту по предварительному сговору (ст.ст. 27, 366, 374 УК Украины). 

Соответствующее заявление юристы подали в Генеральную прокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины 16 декабря.

Адвокаты утверждают, что Луценко и Кравченко подали в Печерский районный суд Киева заведомо неправдивые сведения, руководствуясь которыми суд постановил задержать бывшего президента-беглеца Януковича

"Юрий Луценко и Руслан Кравченко для получения незаконного разрешения на задержание Виктора Януковича вступили в преступный сговор и утаили от суда информацию, имевшую существенное значение. Понимая, что адвокаты в судебном заседании опровергнут их доказательства, они решили проигнорировать требования закона и не сообщать нам о рассмотрении этого вопроса в суде", – заявляет Сердюк.

По его словам, представители ГПУ не проинформировали о подаче адвокатом Януковича подтверждений уважительности причин неявки его клиента на допросы, о возвращении Луценко сообщения о подозрении и повесток как неподобающе врученных и об официальном приглашении прокуроров для проведения всех необходимых следственных действий при участии Януковича по его месту проживания в порядке международной правовой помощи.

Адвокаты возмущаются, что Генпрокуратура заявила ходатайство в следственные органы России о проведении допроса Януковича он-лайн, но настаивала, что экс-президент скрывается от органов досудебного расследования.

По утверждению Сердюка, такими действиями причинен вред как личным правам и свободам Януковича, так и "интересам государства в целом". 

"Генеральная прокуратура формирует незаконную практику привлечения граждан Украины к уголовной ответственности через механизм заочного осуждения путем фальсификации документов и грубого нарушения процедур, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством", – заявил адвокат.

Накануне он заявил, что адвокаты будут подавать жалобу на решение Печерского суда, который поддержал ходатайство ГПУ о даче разрешения на задержание Януковича, во всех судах вплоть до Европейского суда по делам человека.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЯнуковичЛуценкоГенпрокуратурасуд
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