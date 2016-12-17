Правоохоронці затримали 5 інформаторів "ДНР"

Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, які входили в агентурно-інформаторську мережу бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зловмисники діяли в місті Торецьку Донецької області, підконтрольному Києву. Вони систематично надавали бойовикам інформацію про місця дислокації, чисельності та маршрути пересування підрозділів і військової техніки ЗСУ та інших військових формувань, задіяних в АТО, а також про понесені втрати.

"Надана інформація використовувалася бойовиками для здійснення диверсійних атак та обстрілів місць дислокації військовослужбовців, військової техніки Збройних Сил України, а також обстрілів мирного населення на підконтрольній українській владі території", - йдеться в повідомленні.

Затриманим інкримінують ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Їм загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Зараз триває досудове розслідування.