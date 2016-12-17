Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На КПВВ "Станиця Луганська" Хугу показали докази обстрілу

Субота, 17 грудня 2016, 09:28
На КПВВ Станиця Луганська Хугу показали докази обстрілу
прес-центр штабу АТО

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг разом з іншими представниками місії СММ ОБСЄ в Україні та керівником української сторони СЦКК Анатолієм Петренком відвідали КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, прикордонники продемонстрували рештки хвостовика від гранати ручного гранатомету, яким незаконні збройні формування напередодні обстріляли КПВВ.

Саме такі провокативні дії унеможливлюють стабілізацію безпекової обстановки у цьому населеному пункті, наголосили в штабі.

Під час візиту до штабу СЦКК у Соледарі, Хуг зробив окремий наголос на необхідності реалізації Рамкового рішення щодо розведення сил та засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська", що має сприяти підвищенню рівня безпеки на КПВВ та висловив готовність надати максимальне сприяння в цьому процесі.

У свою чергу, Петренко також висловив глибоке занепокоєння продовженням порушення режиму припинення вогню незаконними збройними формуваннями ОРЛО.

Відповідно до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів, для початку процесу розведення режим тиші на ділянці має бути витримано сім діб. Однак впродовж минулого тижня українською стороною СЦКК було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню: 10, 13, 14 та 15 грудня, про що невідкладно інформувалась СММ ОБСЄ, наголошують у штабі.

При цьому бойовиками НЗФ застосовувались гранатомети, великокаліберні снайперські гвинтівки та стрілецька зброя. Всього за ці дні зафіксовано 97 розривів боєприпасів СПГ, АГС, РПГ, ГП-25. Під час одного з обстрілів району КПВВ було поранено українського прикордонника.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: