На КПВВ "Станица Луганская" Хугу показали доказательства обстрела

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими представителями миссии СММ ОБСЕ в Украине и руководителем украинской стороны СЦКК Анатолием Петренко посетили КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, пограничники продемонстрировали остатки хвостовика от гранаты ручного гранатомета, которым незаконные вооруженные формирования накануне обстреляли КПВВ.

Именно такие провокационные действия делают невозможной стабилизацию безопасности обстановки в этом населенном пункте, отметили в штабе.

Во время визита в штаб СЦКК в Соледаре, Хуг сделал отдельный акцент на необходимости реализации Рамочного решения по разведению сил и средств на участке №1 "Станица Луганская", что должно способствовать повышению уровня безопасности на КПВВ и выразил готовность оказать максимальное содействие в этом процессе.

В свою очередь, Петренко также выразил глубокую обеспокоенность продолжением нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями ОРЛО.

Согласно Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, для начала процесса разведения режим тишины на участке должен быть выдержан семь суток. Однако на прошлой неделе украинской стороной СЦКК было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня: 10, 13, 14 и 15 декабря, о чем безотлагательно информировалась СММ ОБСЕ, отмечают в штабе.

При этом боевиками НЗФ применялись гранатометы, крупнокалиберные снайперские винтовки и стрелковое оружие. Всего за эти дни зафиксировано 97 разрывов боеприпасов СПГ, АГС, РПГ, ГП-25. Во время одного из обстрелов района КПВВ был ранен украинский пограничник.

Украинская правда