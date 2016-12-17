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Ситник: Луценко закрив НАБУ доступ до ЄРДР

Субота, 17 грудня 2016, 16:11
Ситник: Луценко закрив НАБУ доступ до ЄРДР

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Генпрокуратура заблокувала доступ йому та його заступникам до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ГПУ пояснили, що Ситник не підписав відповідні необхідні папери. 

"З ГПУ у нас відносини доволі опосередковані, вони не здійснюють за нами нагляд. Єдине, що можу сказати, що впродовж останніх декількох днів пан Луценко, наприклад, заблокував доступ директора НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - заявив Ситник в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він пояснив, що згідно зі статтею 17 закону про НАБУ, НАБУ має доступ до всіх баз даних та інформаційних систем державних органів, і доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який ведеться ГПУ, давав НАБУ ще колишній генпрокурор Віктор Шокін.

"Але впродовж останніх днів ми отримали письмове попередження, що доступ директора і його заступників... припиняється. І цей доступ на сьогоднішній день припинений", - сказав Ситник, уточнивши, що попередження було з боку генпрокурора Юрія Луценка.

На питання про пояснення такого кроку директор НАБУ сказав: "Там є достатньо вільне трактування діючого законодавства. І прийняте рішення про припинення цього доступу. І це рішення мені здається доволі дивним, оскільки якраз ми постійно розвиваємо напрямок доступу до баз даних, до реєстрів".

У свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Артем Ситник не підписав папери, необхідні для поновлення електронного ключа доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українська правда

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Теми: НАБУЛуценко
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